Франсуа Байру: Госдолг Франции достиг 3,4 трлн евро

Официальный представитель французского правительства Софи Прима на брифинге по итогам заседания Совета министров сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу премьер-министра Франсуа Байру о проведении в Национальном собрании (нижней палате парламента) голосования о доверии правительству, информирует БЕЛТА.

"Президент республики выразил полную поддержку данной инициативе и подчеркнул, что нельзя ошибаться, необходимо договориться о проблемах, о необходимости вернуть государственные финансы на траекторию, которая больше соответствует нашему представлению о бюджетной независимости", - заявила Прима.

По ее словам, в ходе заседания Совмина не поднимались темы возможного развития событий после голосования о доверии 8 сентября. Представитель правительства отметила, что участники были сосредоточены на том, как убедить политические силы поддержать их проект бюджета, который стал поводом для недовольства оппозиции. Она отметила, что не было "ни отрицания реальности, ни катастрофизма" по поводу сложившейся ситуации.

25 августа премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. Он объяснил свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. Байру отметил, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на 12 млн евро" и уже достиг 3,4 трлн евро.

Французские средства массовой информации отмечают, что на данный момент ситуация складывается не в пользу премьер-министра и его кабинет рискует не пережить предстоящее голосование, особенно учитывая тот факт, что даже входящие в правительство социалисты не готовы выразить ему поддержку из-за предложенных Байру мер экономии.

Ранее Байру предупредил сограждан о необходимости участвовать в стабилизации национального бюджета, дефицит которого за первое полугодие 2025 года превысил 100 млрд евро. Согласно его плану, в общей сложности за счет различных мер правительство рассчитывает сэкономить 43,8 млрд евро в 2026 году, чтобы ограничить дефицит бюджета на уровне 4,6% ВВП (в 2024 году этот показатель составил 5,8%). Премьер отметил, что изначально планировалось сократить расходы на 40 млрд евро, однако эта сумма была увеличена из-за необходимости повысить финансирование обороны. Кроме того, он сообщил о намерении властей отказаться от повышения пенсий и других социальных выплат в 2026 году, что позволит сэкономить 7,1 млрд евро.

За последние 8 лет государственный долг Франции увеличился в объеме, сопоставимом с ростом за 50 лет после Второй мировой войны. Об этом в интервью TF1 INFO заявил депутат Европарламента, лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

"Эта политика приносит много страданий. <...> Она причиняет стране большой вред, и мне жаль, что премьер-министр Франции Байру <...> отказывается бороться с излишними государственными расходами, расточительством, бюрократией, социальным и налоговым мошенничеством, вкладом Франции в бюджет Евросоюза", - сказал лидер партии "Национальное объединение".