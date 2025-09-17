Франция в огне: "Желтые жилеты" вернулись и грозят свергнуть Макрона

Франция испытала второе пришествие "желтых жилетов". 2018 год - горящие улицы Парижа, крики "Макрона - в отставку!", сейчас все повторилось.

Добро пожаловать во Францию 2025 года - страну, где полиция применяет водометы против демонстрантов, парламент неделями не может выбрать премьера, а экономика трещит по швам. Вот вам демократия по-французски - это 80 тыс. полицейских на улицах и массовые задержания.

протесты во Франции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc8e8ba2-0b27-41b2-b488-1dc6d063dc16/conversions/4a2cbf57-87b5-46dc-8cd6-7c22c2c28db0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc8e8ba2-0b27-41b2-b488-1dc6d063dc16/conversions/4a2cbf57-87b5-46dc-8cd6-7c22c2c28db0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc8e8ba2-0b27-41b2-b488-1dc6d063dc16/conversions/4a2cbf57-87b5-46dc-8cd6-7c22c2c28db0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc8e8ba2-0b27-41b2-b488-1dc6d063dc16/conversions/4a2cbf57-87b5-46dc-8cd6-7c22c2c28db0-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Ренне жгут автобусы, в Париже штурмуют вокзалы, в Лионе "крайне левые" (как их называет издание Figaro) устраивают погромы. В стране зреет политический кризис и импичмент Эммануэля Макрона, правительство Франсуа Байру пало. Он хотел вытрясти из карманов французов 44 млрд евро за счет социалки.

Новый премьер - Себастьен Лекорню, министр обороны и союзник Макрона, его задача - провести бюджет через "недовольное большинство" парламента.

Протесты поддержали и правые, и левые, и просто отчаявшиеся граждане. Власть отвечает силой - это тупик. Франция - один из локомотивов Европы. Если она рухнет в кризис, это ударит по всей еврозоне.

Французы сегодня живут на пределе нервного напряжения - практически любому из них достаточно пустяка, чтобы сорваться, уйти в штопор неконтролируемого выплеска злости и ненависти. Демонстрации в начале сентября 2025 года показали это со всей очевидностью - протестующие толпы с остервенением крушили опостылевший порядок, вместе с ним витрины, автомобили, сады и парки, ресторанные террасы, а также практически все, что можно разбить и сжечь.

А полиция, которая должна существующий порядок беречь и защищать, бьет в ответ наугад, не особенно тревожась о сопутствующем ущербе. В итоге, даже и не понять - что нанесло больший ущерб: нарушения порядка или его наведение?

протесты во Франции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8824d04e-fcf0-4df0-bd82-69fc987dd31a/conversions/d13662db-7661-4217-8158-c54221ab8a5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8824d04e-fcf0-4df0-bd82-69fc987dd31a/conversions/d13662db-7661-4217-8158-c54221ab8a5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8824d04e-fcf0-4df0-bd82-69fc987dd31a/conversions/d13662db-7661-4217-8158-c54221ab8a5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8824d04e-fcf0-4df0-bd82-69fc987dd31a/conversions/d13662db-7661-4217-8158-c54221ab8a5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Праздник непослушания французы назвали "Заблокируем все!". Тут важно, что государство теперь воспринимается как воплощение абсолютного зла и лютый враг, которому следует нанести максимально возможный урон. Но ведь "республика" - это с латыни "общее дело": общественное, то есть, свое логично бы оберегать. И это первая примета скорой неизбежной разрушительной революции - в ненавистном государстве подлежит сносу и обращению в пепел все.

Лора Варле, официальный представитель профсоюза SUD-rail:

"Для нас важно дать понять правительству, что именно вопрос жесткой экономии поднял страну на дыбы! Вокруг полно людей, которые не могут свести концы с концами. Вопрос заработной платы и неуверенности в завтрашнем дне - главный! С нами вместе поднялись все недовольные - сторонники Палестины, националисты, буржуа, студенты! Мы видели сегодня, как старшеклассников полиция хватала прямо на пороге их же школ!"

Лора Варле, официальный представитель профсоюза SUD-rail news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a426cff4-22f3-4e3f-a32f-072390b475c6/conversions/46073ef4-c090-469e-9b94-c7c996d1f4b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a426cff4-22f3-4e3f-a32f-072390b475c6/conversions/46073ef4-c090-469e-9b94-c7c996d1f4b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a426cff4-22f3-4e3f-a32f-072390b475c6/conversions/46073ef4-c090-469e-9b94-c7c996d1f4b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a426cff4-22f3-4e3f-a32f-072390b475c6/conversions/46073ef4-c090-469e-9b94-c7c996d1f4b9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пьер Фрейньо, политолог:

"Французы добиваются изменений в политике правительства. Большинство устало от ультралиберализма, поэтому давление на Макрона не прекратится. Сократить госдолг важно, но вопрос в том - как мы его сократим? Макрон и его премьеры, по сути, режут по живому все, что завязано на госбюджет. Но бытует мнение, что нам следует увеличить налоги для богатых и сократить субсидии, которые предоставляются корпорациям. Французы требуют тратиться на больницы и школы, а власти субсидируют магнатов!"

Пьер Фрейньо, политолог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a378b585-6e10-4745-932a-56028f02a47f/conversions/c2e72fd8-af19-4a7d-99b8-3bad259486fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a378b585-6e10-4745-932a-56028f02a47f/conversions/c2e72fd8-af19-4a7d-99b8-3bad259486fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a378b585-6e10-4745-932a-56028f02a47f/conversions/c2e72fd8-af19-4a7d-99b8-3bad259486fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a378b585-6e10-4745-932a-56028f02a47f/conversions/c2e72fd8-af19-4a7d-99b8-3bad259486fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Полицию на период объявленного бунта поставили под ружье - в одном Париже несли службу 40 тыс. жандармов, еще столько же - по всей остальной стране. Задержано было более 500 участников протестных акций, пострадали десятки полицейских: обе стороны бились не на жизнь, а на смерть и без трупов обошлось лишь чудом. И стороны готовы исправить это упущение - к последней битве с абсолютным злом, которым видится противник, готовятся обе стороны.

Брюно Ретейо, министр внутренних дел Франции:

"Каковы главные уроки этого долгого трудного дня? Те, кто хотел блокировать всю страну, проиграли. Они действовали жестоко, но и мы ответили так же! Мы продолжим проявлять суровость к любым попыткам выйти за пределы допустимого. Если такие акции продолжатся, они будут немедленно пресечены полицией!"

Брюно Ретейо, министр внутренних дел Франции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc31e288-e38a-499e-9b42-09189891852d/conversions/00301e5e-9357-401e-b3bd-3d20bb32e425-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc31e288-e38a-499e-9b42-09189891852d/conversions/00301e5e-9357-401e-b3bd-3d20bb32e425-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc31e288-e38a-499e-9b42-09189891852d/conversions/00301e5e-9357-401e-b3bd-3d20bb32e425-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc31e288-e38a-499e-9b42-09189891852d/conversions/00301e5e-9357-401e-b3bd-3d20bb32e425-xl-___webp_1920.webp 1920w

Собственно, сейчас во Франции сложилась ситуация абсолютного шторма - бюджет испытывает хронический дефицит, равный на сегодня 6 % ВВП. Надо срочно найти где-нибудь 40-45 млрд евро - причем, уже через пару лет этих миллиардов потребуется 100, в такую сумму будет обходиться обслуживание госдолга размером в 3,5 трлн евро.

Да и этот прогноз оптимистичен: агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Франции до небывалых, почти преддефолтных показателей - отныне заемные деньги будут обходиться правительству еще дороже, но и урезать медицинские расходы, заморозить пенсии, увеличить рабочий день тоже не получится - этому намерены мешать сообща и правые, и левые фракции парламента. Новому правительству Лекорню наверняка не протянуть и тех 9 месяцев, которые прожил кабинет Байру.

Жордан Барделла, президент Французского национального объединения:

"Новый премьер-министр реализовывал политику Эммануэля Макрона, работая министром последние восемь лет. У нас нет иллюзий. Правительство, если продолжит прежнюю политику, падет и отправится на свалку. Выход из кризиса один - новые выборы как парламента, так и президента!"

Жордан Барделла, президент Французского национального объединения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/766bcb2f-5e12-48e0-814e-07af223622f3/conversions/296a4cfa-2973-44bd-8636-7f82dae4b505-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/766bcb2f-5e12-48e0-814e-07af223622f3/conversions/296a4cfa-2973-44bd-8636-7f82dae4b505-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/766bcb2f-5e12-48e0-814e-07af223622f3/conversions/296a4cfa-2973-44bd-8636-7f82dae4b505-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/766bcb2f-5e12-48e0-814e-07af223622f3/conversions/296a4cfa-2973-44bd-8636-7f82dae4b505-xl-___webp_1920.webp 1920w

В парламенте собирают подписи в поддержку резолюции об отставке президента, но вряд ли от этого будет толк - парламент в Пятой республике довольно слаб.

Все идет к осознанию гражданами и элитами неразрешимости политкризиса доступными средствами - ни перевыборы парламента, ни отставка президента ничего не изменят: Франции необходимо принять тот факт, что она быстро нищает, деградирует и впадает в экономическое, политическое, военное бессилие.

Теперь необходима ломка не только государственных институтов, перформатирование элит и поиск нового общественного консенсуса: тут следует сломать, в первую очередь, стереотип, рабами которого являются все французы, от президента до клошара. Им следует уяснить, наконец, что Франция более не великая держава. Осознав же это, придется умерить аппетиты с претензиями и смиренно принять свой новый удел.