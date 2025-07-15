Французские СМИ сообщают о масштабном распространении клопов

Франция снова во власти постельных клопов. С 2023 года численность этих паразитов растет, несмотря на заверения властей, что все "под контролем" и "паника преувеличена".

Местные форумы только это и обсуждают. Французские семьи не могут спать спокойно, дети просыпаются с укусами, а стиральные машины работают круглосуточно. Цена на услуги дезинфекторов выросла в разы, а очереди на обработку расписаны на недели вперед.