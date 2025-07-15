Французские власти предрекли угрозу крупной войны в Европе к 2030 году

Французские власти заявили об угрозе крупной войны в Европе к 2030 году. В "Стратегическом национальном обзоре" прогнозируется возникновение масштабного конфликта, в который может быть вовлечена Франция, а также ее союзники.

В обзоре часто встречаются утверждения о российской угрозе, якобы присутствует возможность агрессии со стороны России в отношении Европы в течение 3-5 лет. При этом парижские стратеги считают, что речь якобы может идти о наступательных действиях России в Молдове, на Балканах или даже против государств НАТО. Доказательства этих утверждений в документе не приводятся.