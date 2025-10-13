Лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино раскритиковал Макрона, усомнился в его психическом здоровье и назвал избалованным ребенком.



По словам политика, глава Пятой республики ведет себя неадекватно, перекладывает ответственность на других и не терпит возражений. Он отметил, что заявления Макрона о необходимости "пробуждения Европы" и усилении военной поддержки Украины, включая возможность прямого конфликта с Россией, заставляют французов жить в напряжении.

Франсуа Асселино, лидер партии "Народный республиканский союз" (Франция):

"Французы все больше недовольны Макроном, который высказывается по множеству вопросов, особенно, например, по Украине. Он хочет втянуть нас в войну против России, хотя мнения французов по этому вопросу никто никогда не спрашивал. Очень многие французы не хотят воевать с Россией."

Макрон возложил вину за кризис на оппозицию

Макрон возложил вину за политический кризис в стране на оппозицию. По словам главы Франции, силы, которые вынесли вотум недоверия бывшему премьеру Байру и сыграли роль в дестабилизации Лекорню, несут полную ответственность за беспорядок.