Киевский режим окончательно превратился в террористическую организацию. Он не только готовит провокации на Западе, но и активно вербует людей для совершения терактов.

ФСБ России задержала 5 граждан, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Также задержаны 3 несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавших совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.