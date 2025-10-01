3.65 BYN
ФСБ России задержала 5 граждан, причастных к подготовке массовых убийств в городах страны
Автор:Редакция news.by
Киевский режим окончательно превратился в террористическую организацию. Он не только готовит провокации на Западе, но и активно вербует людей для совершения терактов.
ФСБ России задержала 5 граждан, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Также задержаны 3 несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавших совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.
В ходе обысков у них изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, холодное оружие, нацистская символика, а также пропагандистские материалы украинских террористических структур.