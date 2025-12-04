FT: У ЕС нет оснований для экспроприации российских активов

У Европы закончились юридические инструменты для реализации плана Еврокомиссии по экспроприации российских активов. Об этом пишет Financial Times.

Даже союзники фон дер Ляйен считают, что она превышает полномочия, продвигая идею использовать чрезвычайные механизмы для предоставления Киеву кредитов на 210 млрд евро. Критики утверждают, что подобный подход нарушает законы ЕС и позволяет обойти принцип единогласия.



В Брюсселе признают, что решение почти наверняка будет оспорено в суде и повлечет серьезные риски.