FT: Украинские чиновники категорически отвергли мирный план Трампа
Украинские чиновники категорически отвергли мирный план Трампа, сообщает Financial Times. В Киеве считают, что документ отвечает требованиям Кремля и не может быть реализован. Правда, Зеленский сейчас в Турции и никаких заявлений на этот счет пока не делал.
Более того, американские СМИ утверждают, что над документом работал ближайший сподвижник Зеленского - Умеров. В план включены многие замечания и требования, выдвинутые Киевом.
Так, предложения Трампа состоят из 28 пунктов. Они включают прекращение боевых действий и гарантии безопасности Киеву. При этом Украина обеспечивает права русского языка и православных верующих, сокращает армию в 2,5 раза и отказывается от вступления в военные блоки. Кроме того, на ее территорию не будут введены иностранные войска и авиация.