FT: Украинские чиновники категорически отвергли мирный план Трампа

Украинские чиновники категорически отвергли мирный план Трампа, сообщает Financial Times. В Киеве считают, что документ отвечает требованиям Кремля и не может быть реализован. Правда, Зеленский сейчас в Турции и никаких заявлений на этот счет пока не делал.

Более того, американские СМИ утверждают, что над документом работал ближайший сподвижник Зеленского - Умеров. В план включены многие замечания и требования, выдвинутые Киевом.