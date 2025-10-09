FT: Великобритания зимой столкнется с сокращением поставок природного газа

Великобритания на фоне падения собственного производства и растущей зависимости от импорта этой зимой столкнется с сокращением поставок природного газа, пишет Financial Times со ссылкой на данные национального оператора газотранспортной сети.

Британские резервы на предстоящую зиму будут более ограниченными, чем за последние четыре года, сообщила компания. При этом рост зависимости от СПГ требует перестройки работы всей газотранспортной системы.