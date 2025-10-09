3.69 BYN
FT: Великобритания зимой столкнется с сокращением поставок природного газа
Автор:Редакция news.by
Великобритания на фоне падения собственного производства и растущей зависимости от импорта этой зимой столкнется с сокращением поставок природного газа, пишет Financial Times со ссылкой на данные национального оператора газотранспортной сети.
Британские резервы на предстоящую зиму будут более ограниченными, чем за последние четыре года, сообщила компания. При этом рост зависимости от СПГ требует перестройки работы всей газотранспортной системы.
Сейчас примерно треть газа Великобритания получает от Норвегии, примерно столько же производит сама. Третьим ключевым источником станет мировой рынок СПГ, доля поставок которого составит 24 %.