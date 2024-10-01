Гайдукевич: Если полыхнет Иран, будет полыхать весь Ближний Восток

Если полыхнет Иран, то загорится все. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич. Он отметил: даже если боевые действия на территории Ливана прекратятся сегодня же, конфликт будет полыхать еще много лет.

Олег Гайдукевич:

"Есть большой риск втягивания Ирана. Более того, на мой взгляд, Иран провоцирует на ответные действия. Если полыхнет Иран, будет полыхать весь Ближний Восток. Даже если сегодня наземная операция, боевые действия закончатся, конфликт все равно будет полыхать много лет. Это Ближний Восток, там нельзя поджигать. Кто заинтересован в этом? Тот, кто мешал дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта на протяжении многих лет".