Газ в Германии может закончиться к середине января 2026 года

Германия рискует полностью исчерпать свои запасы газа в подземных хранилищах уже в начале 2026 года. Об этом предупредила немецкая ассоциация операторов подземных хранилищ газа.

На сегодняшний день уровень заполненности подземных газохранилищ в стране составляет порядка 75 %. Если зима выдастся более или менее теплой, то к 1 февраля, согласно расчетам, в хранилищах останется еще порядка 30 % газа, однако если ближайшие месяцы окажутся морозными, то запасы голубого топлива испарятся к середине января.

В ассоциации указывают на три фактора риска. Запасы газа в стране сейчас находятся на более низком уровне, чем ожидалось, при этом последние три месяца уровень потребления был повышенным.