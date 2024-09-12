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Где деньги - там Сикорский: Шмидт рассказал, на кого работает глава МИД Польши

Где деньги - там Сикорский: Шмидт рассказал, на кого работает глава МИД Польши

В Польше президентские выборы планируются на 2025 год. Но уже сегодня есть мнение о том, что баллотироваться будет в том числе и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. А в чьих интересах он работает, рассказал польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт в "Актуальном интервью".

Томаш Шмидт:

"Я понимаю на кого он работает. Он работает на США, а его жена - на англичан. Это очень интересно, потому что это одна семья".

По словам диссидента, документальные подтверждения того, что Сикорский и его жена работают на спецслужбы других государств никто не найдет. "Но всегда, где были деньги, был Сикорский, - заметил гость интервью. - Не важно, это партия "Право и справедливость", или "Гражданская платформа", всегда был Сикорский".

"Чего можно ожидать от Сикорского? Ну, в Америке тоже происходят непростые дела, теперь все ждут выборов. Не только американцы ждут, весь мир ждет выборов: будет Дональд Трамп или Камала Харрис. Надо посмотреть, кто победит, так и будет действовать Сикорский", - считает Томаш Шмидт.

Томаш ШмидтПольшаАктуальное интервью

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