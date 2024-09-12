Где деньги - там Сикорский: Шмидт рассказал, на кого работает глава МИД Польши

В Польше президентские выборы планируются на 2025 год. Но уже сегодня есть мнение о том, что баллотироваться будет в том числе и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. А в чьих интересах он работает, рассказал польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт в "Актуальном интервью".

Томаш Шмидт:

"Я понимаю на кого он работает. Он работает на США, а его жена - на англичан. Это очень интересно, потому что это одна семья".

По словам диссидента, документальные подтверждения того, что Сикорский и его жена работают на спецслужбы других государств никто не найдет. "Но всегда, где были деньги, был Сикорский, - заметил гость интервью. - Не важно, это партия "Право и справедливость", или "Гражданская платформа", всегда был Сикорский".