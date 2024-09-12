3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Где деньги - там Сикорский: Шмидт рассказал, на кого работает глава МИД Польши
В Польше президентские выборы планируются на 2025 год. Но уже сегодня есть мнение о том, что баллотироваться будет в том числе и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. А в чьих интересах он работает, рассказал польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт в "Актуальном интервью".
Томаш Шмидт:
"Я понимаю на кого он работает. Он работает на США, а его жена - на англичан. Это очень интересно, потому что это одна семья".
По словам диссидента, документальные подтверждения того, что Сикорский и его жена работают на спецслужбы других государств никто не найдет. "Но всегда, где были деньги, был Сикорский, - заметил гость интервью. - Не важно, это партия "Право и справедливость", или "Гражданская платформа", всегда был Сикорский".
"Чего можно ожидать от Сикорского? Ну, в Америке тоже происходят непростые дела, теперь все ждут выборов. Не только американцы ждут, весь мир ждет выборов: будет Дональд Трамп или Камала Харрис. Надо посмотреть, кто победит, так и будет действовать Сикорский", - считает Томаш Шмидт.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов