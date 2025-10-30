3.71 BYN
Генконференция ЮНЕСКО в Узбекистане: образование, ИИ и восстановление городов в повестке дня
Спустя 40 лет генеральная конференция ЮНЕСКО проходит вне штаб-квартиры в Париже, ее принимает Узбекистан. В Самарканд съехались около 5 тыс. участников из 190 стран, что больше, чем на предыдущей встрече. Генконференция проходит раз в два года, выступление представителя Беларуси пройдет 1 ноября.
Все утро автобусы натирались, дорожки чистились и повсюду мелось. Казалось, уже не пылинки. Вся логистика продумана, и волонтеры обучены. Весь мир на 2 недели остановился в Самарканде. Только в основном зале синхронный перевод происходит параллельно на 7 языках. Президенты, послы, министры, международные организации. Основная точка - конгресс-холл "Шелковый путь".
Кроме этого, в комплексе есть опыт проведения мероприятий высочайшего уровня. В сентябре 2022 года здесь проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. 8 отелей на территории, в каждой по 2 президентских люкса. Под конференцию ЮНЕСКО отдали весь гостиничный фонд Самарканда. Сессия совпала с 80-летием основания организации - 16 ноября. До обеда решали организационные вопросы - избраны председатель и его зам, а также утвердили повестку.
Одри Азуле, Генеральный директор организации ЮНЕСКО:
"ЮНЕСКО за последние 8 лет увеличила свои ресурсы почти на 800 млн долларов. Рост - более чем на 80 %. Значительная часть дополнительных средств поступила за счет добровольных взносов. Достигнутая финансовая устойчивость позволила организации реализовать крупнейшие проекты в истории. В рамках комплексной программы по восстановлению старого города Мосула в Ираке создано тысячи рабочих мест, возобновлено обучение для более чем 120 тыс. школьников и восстановлены исторические памятники".
В Афганистане фокус поставлен на поддержку образования для девочек и женщин. ЮНЕСКО выступает за равенство полов, 20 % бюджета идет на это. Теме и дальше будет уделено много внимания.
Узбекистан, например, предложил провести Глобальный женский форум и Всемирный саммит по профобразованию. Шавкат Мерзиеев видит среди приоритетов организации воспитание молодого поколения. В стране активно внедряется искусственный интеллект в образование. Об этике в ИИ будут говорить чуть позже на полях конференции.
Шавкат Мерзиеев, президент Узбекистана:
"В результате геополитической напряженности и происходящих на планете военных конфликтов наносится большой урон уникальным памятникам, святым местам и бесценному культурному наследию. Между государствами растет разрыв в уровне доступа к знаниям и технологиям, цифровым ресурсам. Как следствие, усиливаются неравенства возможностей и нищета. Такая сложная ситуация требует еще большей сплоченности для полной реализации основных задач ЮНЕСКО".
Генеральную конференцию 30 октября начали с минуты молчания, так почтили память погибших от урагана Мелисса, который обрушился на Карибы, Ямайка и Куба объявлены зоной бедствия. Тысячи эвакуированных, разрушенные дома, затопленные города, это самый мощный ураган за десятилетия.
Бернардин Ассьен, директор отдела служб внутреннего надзора и главный аудитор ЮНЕСКО:
"Я думаю, что это событие является еще одним напоминанием мировому сообществу о том, какую реальную угрозу всему миру несет изменение климата. Все в наших руках. Если говорить о других вызовах, как вы можете видеть, искусственный интеллект формирует мир. Поэтому важно, чтобы ЮНЕСКО и государства-члены способствовали тому, чтобы ИИ и нейротехнологии служили человечеству. Они не должны быть направлены против человечества, но их следует использовать мудро, чтобы они служили общей цели этого человечества, к всеобщему сведению".
Питер Нгуре, посол Кении в ЮНЕСКО:
"Мы рады быть здесь, в Самарканде, и у нас есть множество инициатив, с которыми предстоит работать, особенно в сфере образования и океанологии, где мы активно участвуем. Мы также будем представлять свои разработки по вопросам, связанным с искусственным интеллектом. Кения является одним из лидеров в области искусственного интеллекта в Африке, и мы развиваем эту и другие новые технологии, такие как синхротронное излучение и нейротехнологии. Кроме того, мы также приехали поддержать Африканскую группу, предложив различные позиции для руководства с этого года и до 2027 года".
Выступление Беларуси пройдет 1 ноября, страна является членом ЮНЕСКО с 1954 года.
Александр Огородников, посол Беларуси в Узбекистане:
"Тем для обсуждения на этой площадке может быть очень много. От, казалось бы, гуманитарного полного сотрудничества, но сегодня обстановка такова, что обсуждать просто гуманитарное сотрудничество в отрыве от геополитических процессов, которые происходят, неважно на каком континенте, будет достаточно сложно. Я уверен, что все это сегодня настроены, конечно же, обсудить базовые вопросы, с которыми они приехали. Культура, медицина, наука, образование, спорт, все, что вокруг этого. Но без какого-то обсуждения политических вопросов здесь не обойдется. Насколько эта площадка подходит, чтобы обсуждать острые вопросы, мы сегодня услышим".
Самарканд является основной локацией, но задействованы также Ташкент, Бухара, Хива, Шахрисабз - там пройдут приемы и культурная программа.
