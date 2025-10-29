3.70 BYN
Германия может произвести до 12 тыс. БПЛА для бригады бундесвера в Литве
Автор:Редакция news.by
Берлин намерен усилить систему своих вооружений на восточном фланге НАТО. Немецкие оборонные предприятия могут получить контракт на производство до 12 тыс. беспилотников для бригады бундесвера в Литве, которая будет развернута к 2027 году, пишет Financial Times.
Контракт оценивают почти в 900 млн евро. Соглашение о развертывании бригады Германии в Литве было подписано еще в 2023 году.