Германия не считает, что Путин готовится атаковать НАТО
Автор:Редакция news.by
Еще недавно министр обороны ФРГ призывал готовиться к войне столь же тяжелой, как "пережитая нашими отцами и дедами". Но внезапно Борис Писториус переменил свое мнение, он заявил, что не считает конфликт с Россией неизбежным. По словам министра, "Путин не собирается вести широкомасштабную войну против НАТО".
Впрочем, на темпах милитаризации Германии данное высказывание вряд ли скажется: ФРГ была и остается европейским лидером в сфере наращивания военных расходов