Германия не считает, что Путин готовится атаковать НАТО

Еще недавно министр обороны ФРГ призывал готовиться к войне столь же тяжелой, как "пережитая нашими отцами и дедами". Но внезапно Борис Писториус переменил свое мнение, он заявил, что не считает конфликт с Россией неизбежным. По словам министра, "Путин не собирается вести широкомасштабную войну против НАТО".