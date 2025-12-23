Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Германия не считает, что Путин готовится атаковать НАТО

Еще недавно министр обороны ФРГ призывал готовиться к войне столь же тяжелой, как "пережитая нашими отцами и дедами". Но внезапно Борис Писториус переменил свое мнение, он заявил, что не считает конфликт с Россией неизбежным. По словам министра, "Путин не собирается вести широкомасштабную войну против НАТО".

Впрочем, на темпах милитаризации Германии данное высказывание вряд ли скажется: ФРГ была и остается европейским лидером в сфере наращивания военных расходов

