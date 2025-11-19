3.66 BYN
Германия отрабатывает сценарий атаки на правительство
Автор:Редакция news.by
В Германии рассматривают возможность атаки на столицу. Бундесвер провел военные учения на одной из станций берлинского метрополитена.
Военнослужащие отрабатывали действия по защите федерального правительства в случае возникновения кризисной ситуации. Как сообщил командир батальона, метро было выбрано как реалистичная тренировочная площадка, поскольку подобная инфраструктура может иметь стратегическое значение для переброски войск.
Учения велись по ночам. В рамках недельных маневров солдаты тренировались зачищать транспортные пути, нейтрализовывать условных диверсантов и вести бой в городской среде.