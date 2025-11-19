Германия отрабатывает сценарий атаки на правительство

В Германии рассматривают возможность атаки на столицу. Бундесвер провел военные учения на одной из станций берлинского метрополитена.

Военнослужащие отрабатывали действия по защите федерального правительства в случае возникновения кризисной ситуации. Как сообщил командир батальона, метро было выбрано как реалистичная тренировочная площадка, поскольку подобная инфраструктура может иметь стратегическое значение для переброски войск.