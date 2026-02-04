Германия перебросила дополнительно 500 военных в Литву

Бундесвер опубликовал сообщение, которое сопроводил исполненными пафоса видеокадрами. Как говорится в пресс-релизе, ФРГ перебросила в Литву дополнительно 500 солдат и офицеров, таким образом, их там теперь 1800.

К исходу 2026 года на территории Литвы будут находиться 5 тыс. военных бундесвера. Немцев разместят на двух военных базах: в Руднинкае, что неподалеку от белорусской границы, и в Рукле, что рядом с Каунасом.