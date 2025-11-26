Германия развернет 6 подразделений ударных БПЛА к 2029 году

ФРГ намерена развернуть 6 подразделений ударных беспилотников. Как сообщают СМИ, к 2027 году бундесвер получит первую батарею средней дальности, а к 2029 году развернет еще пять и создаст роту с дальнобойными системами.

Немецкие военные видят в беспилотниках не только средство разведки, но и полноценное оружие. Сейчас идут испытания барражирующих боеприпасов (дешевых и простых аппаратов), которые могут часами кружить над целью и наносить точные удары.