Германия выделит 500 млн долларов для ВСУ

Как сообщили в МИД ФРГ, Киев получит от Германии и ее союзников оружия на сумму в 500 млн долларов в рамках нового механизма.

Процедура получила название Priority Ukraine Requirements List (PURL - список приоритетных требований Украины) и нацелена на удовлетворение самых насущных потребностей ВСУ в военной технике. В частности, средств ПВО. Поддержку первого пакета окажут европейские страны, Канада и США, а оказание этой помощи будет контролироваться и координироваться НАТО.