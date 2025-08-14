3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Германия выделит 500 млн долларов для ВСУ
Автор:Редакция news.by
Как сообщили в МИД ФРГ, Киев получит от Германии и ее союзников оружия на сумму в 500 млн долларов в рамках нового механизма.
Процедура получила название Priority Ukraine Requirements List (PURL - список приоритетных требований Украины) и нацелена на удовлетворение самых насущных потребностей ВСУ в военной технике. В частности, средств ПВО. Поддержку первого пакета окажут европейские страны, Канада и США, а оказание этой помощи будет контролироваться и координироваться НАТО.
Как подчеркнули в министерстве, Германия за все время оказания помощи Украине потратила практически 40 млрд евро.