Германия выводит Patriot и возвращает военных из Польши

В Германии объявили о выводе систем ПВО Patriot и возвращении около 200 военных из Польши. Об этом заявило Минобороны ФРГ.

Эти силы были размещены в Жешуве для защиты воздушного пространства и возможного обеспечения поставок Украине. Жешув, расположенный недалеко от границы с Украиной, является ключевым логистическим центром, через который идут поставки вооружений Киеву.

Теперь командование в Жешуве взяли на себя Нидерланды.