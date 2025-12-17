3.68 BYN
Германия выводит Patriot и возвращает военных из Польши
Автор:Редакция news.by
В Германии объявили о выводе систем ПВО Patriot и возвращении около 200 военных из Польши. Об этом заявило Минобороны ФРГ.
Эти силы были размещены в Жешуве для защиты воздушного пространства и возможного обеспечения поставок Украине. Жешув, расположенный недалеко от границы с Украиной, является ключевым логистическим центром, через который идут поставки вооружений Киеву.
Теперь командование в Жешуве взяли на себя Нидерланды.
Фото РИА Новости