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Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку из-за коррупционного скандала
"Евросоюзный грант" как семейный подарок взорвал карьеру литовского премьера. Гинтаутас Палуцкас не просто ушел в отставку, а рухнул вместе со всем кабмином, погребенный коррупционным скандалом.
Причина кроется в следующем. Компания его родни "волшебным образом" выиграла конкурс на евродотации. Президент Литвы Гитанас Науседа поставил ему ультиматум: "Объяснись или уходи". Палуцкас выбрал дверь, оставив бразды правления главе МВД.
А в Варшаве появилась новая политдилемма - польский парламентский спикер является свидетелем или заговорщиком. Прокуратура закрутила маховик громкого дела - была ли попытка "госпереворота без единого выстрела" после июньских выборов? Суть вот в чем: сторонники правящей "Гражданской платформы" штурмовали уговорами маршалока Шимона Холовню - хотели сорвать инаугурацию новоизбранного президента под предлогом незаконности голосования. "Аппетитный" бонус - временным президентом видели самого Холовню. Теперь прокурорам предстоит выяснить, был ли спикер пешкой в чужой игре или архитектором кризиса. Пока что дело пахнет большим политическим пожаром.
Фото: РИА Новости