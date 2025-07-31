Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку из-за коррупционного скандала

"Евросоюзный грант" как семейный подарок взорвал карьеру литовского премьера. Гинтаутас Палуцкас не просто ушел в отставку, а рухнул вместе со всем кабмином, погребенный коррупционным скандалом.

А в Варшаве появилась новая политдилемма - польский парламентский спикер является свидетелем или заговорщиком. Прокуратура закрутила маховик громкого дела - была ли попытка "госпереворота без единого выстрела" после июньских выборов? Суть вот в чем: сторонники правящей "Гражданской платформы" штурмовали уговорами маршалока Шимона Холовню - хотели сорвать инаугурацию новоизбранного президента под предлогом незаконности голосования. "Аппетитный" бонус - временным президентом видели самого Холовню. Теперь прокурорам предстоит выяснить, был ли спикер пешкой в чужой игре или архитектором кризиса. Пока что дело пахнет большим политическим пожаром.