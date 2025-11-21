Глава логистической компании из Литвы: Страна потеряла статус транзитного государства

"Это конкретно ошибки литовских властей. Какие риски у властей при неправильно принятом решении, чем они жертвуют? Риски перевозчиков - это ремонт техники, нехватка грузов и водителей. Я не понимаю, почему свои проблемы они перекладывают со своих плеч на наши. Это они приняли решение закрыть границу, но потери мы будем считать потом. Статус транзитной страны мы уже потеряли, вернуть его будет очень непросто. Заказы наши перехватили поляки, в ладошки хлопают, возят, считают прибыль, а мы сидим и считаем убытки. Делать нечего на работе".