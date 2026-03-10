3.73 BYN
Глава МИД Ирана заявил о малой вероятности переговоров с США
Автор:Редакция news.by
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. И судя по настроениям сторон конфликта, о заключении мира говорить очень рано. Как заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, при новом верховном лидере Исламской Республики вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться.
В понедельник, 9 марта, состоялась церемония присяги аятолле Моджтабе Хосейни Хаменеи, сыну погибшего Али Хаменеи.
По словам Аракчи, для нового верховного лидера еще рано давать какие-либо комментарии. Он выразил сомнение в том, что вопрос разговоров с американцами будет "на столе", ведь Иран имеет горький опыт.