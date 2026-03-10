Глава МИД Ирана заявил о малой вероятности переговоров с США

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. И судя по настроениям сторон конфликта, о заключении мира говорить очень рано. Как заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, при новом верховном лидере Исламской Республики вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться.