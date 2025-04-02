Глава МИД Норвегии заявил, что страна не станет выходить из конвенции о запрете противопехотных мин

Норвегия не выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин, как это делают другие страны, граничащие с Россией. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде агентству Reuters, пишет ТАСС.

После решения властей Финляндии начать подготовку к выходу республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Норвегия останется, по словам главы МИД, единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая не планирует снова размещать противопехотные мины. Он выразил сожаление по поводу "этого конкретного решения" Финляндии.

Важно способствовать неприятию в мире данного оружия, которое калечит и убивает еще долгое после окончания войны, и гарантировать, что определенные виды вооружений, включая химическое и бактериологическое, не будут использоваться в конфликтах, отметил Эйде. "Ослабления нами обязательств упростит использование оружия воюющими группировками по всему миру", - считает глава внешнеполитического ведомства.

"Для охраны границы у нас есть очень современная система обороны, которая позволяет атаковать с суши, воздуха и моря", - добавил министр.

Ранее министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в совместном заявлении рекомендовали руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции, аргументируя такой шаг тем, что якобы "военные угрозы государствам - членам НАТО, граничащим с Россией и Белоруссией, значительно возросли".

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.