Главы МИД ЕС обсудят вопросы усиления давления на Россию

20 октября в Люксембурге на встрече глав МИД Евросоюза обсудят вопросы усиления давления на Россию, включая меры против так называемого теневого флота и санкции.

Одновременно пройдет Совет по энергетике, где Еврокомиссия надеется добиться решения по самозапрету закупать у Москвы все виды газа, включая СПГ, после 2027 года. Против выступают Венгрия и Словакия.

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, в Совете хотят разрушить систему безопасности энергоснабжения региона. Он также выступит на заседании Совета ЕС против продолжения поставок оружия Киеву.

В миреЕвропаРоссия

ЕСРоссияПетер Сийярто