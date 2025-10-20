3.70 BYN
Главы МИД ЕС обсудят вопросы усиления давления на Россию
Автор:Редакция news.by
20 октября в Люксембурге на встрече глав МИД Евросоюза обсудят вопросы усиления давления на Россию, включая меры против так называемого теневого флота и санкции.
Одновременно пройдет Совет по энергетике, где Еврокомиссия надеется добиться решения по самозапрету закупать у Москвы все виды газа, включая СПГ, после 2027 года. Против выступают Венгрия и Словакия.
Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, в Совете хотят разрушить систему безопасности энергоснабжения региона. Он также выступит на заседании Совета ЕС против продолжения поставок оружия Киеву.