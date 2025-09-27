3.64 BYN
Максим Рыженков выступил на 80-й Генассамблее ООН
Автор:Редакция news.by
С высокой трибуны ООН в рамках 80-й Генассамблеи прозвучал голос Беларуси. Выступил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков (Смотрите выступление в видео).
Ранее Максим Рыженков выступил на VII министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН. Белорусский дипломат отметил: "80 лет Уставу ООН - это повод укрепить международное право и солидарность государств-членов".
Принимая участие в заседании высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Максим Рыженков заявил, если "будут гарантии безопасности - отпадет необходимость в ядерном оружии". Беларусь выступает за целенаправленную работу по выработке надежных гарантий безопасности для всех стран.