3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
Голосование провалено: Европарламент отклонил вотумы недоверия фон дер Ляйен
Автор:Редакция news.by
Европарламент отклонил вотумы недоверия фон дер Ляйен и ее исполнительной коллегии. Сначала провалилась инициатива фракции "Патриоты за Европу" - Барделлы. Группа обвиняла главу ЕК в отсутствии прозрачности торговых соглашений.
Вторая инициатива от фракции "Левые в Европейском парламенте" критиковала Урсулу за бездействие на фоне атак Израиля в секторе Газа. Оба вотума не набрали нужного количество голосов.
Напомним, голосование по фон дер Ляйен уже проходило в июле, но и тогда вотум недоверия не получил нужного большинства.