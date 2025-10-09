Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Голосование провалено: Европарламент отклонил вотумы недоверия фон дер Ляйен

Европарламент отклонил вотумы недоверия фон дер Ляйен и ее исполнительной коллегии. Сначала провалилась инициатива фракции "Патриоты за Европу" - Барделлы. Группа обвиняла главу ЕК в отсутствии прозрачности торговых соглашений.

Вторая инициатива от фракции "Левые в Европейском парламенте" критиковала Урсулу за бездействие на фоне атак Израиля в секторе Газа. Оба вотума не набрали нужного количество голосов.

Напомним, голосование по фон дер Ляйен уже проходило в июле, но и тогда вотум недоверия не получил нужного большинства.

