Город голода по миру: Почему встреча Трампа и Путина в Будапеште сорвалась на старте

Говорят, венгров всегда очень бесило, что название их страны в английском созвучно слову "голод". Но планета очень изголодалась по миру - и венгры в том числе: с учетом этого обитатели Будапешта безо всяких обид согласились бы переименовать его в "город голода по миру". Здесь, несмотря на формальную полуотмену-полуперенос, встречу Путина и Трампа очень ждут, продолжая к ней готовиться:

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Мир дал бы еврозоне блестящие экономические перспективы - рост не в 1 %, а в 3-4 %! Не было бы санкций, и мы бы не тратили деньги на войну на Украине! Экономическое сотрудничество с Россией подтолкнуло бы развитие европейской экономики, включая венгерскую. Война исключает прогресс, который возможен только в эпоху мира!"

Трамп сперва уверенно и категорически назначил встречу, потом отменил, и тут в глобальное медиапространство выкатился клубок противоречий и конфликтов: теперь Будапештский мир выглядит как нечто сколь вожделенное, столь и недостижимое.

Пока же известно, что в рамках подготовки к встрече в Будапеште созвонились Сергей Лавров и Марко Рубио: в беседе двух министров иностранных дел обнаружилось, что говорить предметно пока не о чем. Трампу потребовались день-другой на осознание этого, после чего встречу перенесли на неопределенный срок, который может длиться неделю или вечность.

Дональд Трамп, президент США:

"Мне надо знать наверняка, что мы заключим сделку! Не хочу тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с Путиным, но тут я разочарован. Практически любая из уже заключенных мной мирных договоренностей, как мне казалось, была сложнее, чем с российско-украинская, а тут все вышло иначе. Между Зеленским и Путиным слишком много ненависти!"

Трамп тотчас же перешел в общении с Москвой с языка уговоров на язык угроз: были введены санкции против Роснефти и Лукойла с их дочерними компаниями, а Украине пообещали новое американское оружие, конечно, за европейский счет.

Владимир Путин, президент России:

"Это попытка эскалации. Если по территории России будут нанесены удары этим оружием, ответ будет очень серьезным, даже ошеломляющим. Пусть подумают... Президент США решил отменить или перенести эту встречу. Похоже, он говорит о ее переносе. Могу сказать, что диалог всегда лучше конфронтации, споров и, тем более, войны".

О "Томагавках", впрочем, пока и речи нет: российские испытания ракеты "Буревестник", которая и ядерную боеголовку способна нести, и сама насквозь очень даже ядерная, включая двигатель, показали, что Москва всерьез относится к вызовам и уступать им не намерена. Российский представитель побывал в Вашингтоне, чтобы объяснить американцам: компромисс возможен, а капитуляция - нет.

Кирилл Дмитриев, представитель президента России:

"Национальные интересы России должны уважаться: эти санкции и недружественные меры никак не повлияют на нашу экономику. Они лишь приведут к росту цен на заправках в США, поскольку цены на нефть уже выросли и продолжат расти".

Политологи отмечают, что Трамп совершенно неожиданно переменился: он выглядел богом торговли, когда устраивал мирные сделки, призывая к уступчивости, доверию, предпочтению слова силе. Внезапно же он стал богом войны, для которого важен не мир сам по себе, а мир, выгодный Штатам.

Линдси Ньюман, эксперт в области геополитики издания GZERO Media:

"Это не тот Трамп, которого мы видели поначалу: теперь он непреклонен. "Америка прежде всего", казалось, означает жесткий изоляционизм. Но теперь спектр его интересов - от Гренландии и Панамского канала до прекращения войны на Украине: никакого изоляционизма! США явно желают утверждать принцип "Америка превыше всего!" не только во внутренней, но и во внешней политике. Трамп хочет вести Америку в ее золотой век и силой готов добиваться этого на мировой арене!"

Есть, однако, проблема - сила Штатов идет на убыль, зато растет сила тех, кому США стараются диктовать. Мир, под фундаментом которого бурлит раскаленная магма противоречий и вражды, не может быть устойчивым: спустя неделю после того, как война в секторе Газа была остановлена, только чудом и мобилизацией всех сил американской дипломатии удалось предотвратить ее возобновление.

Украино-российский конфликт не менее сложен. Понятно, что никому не нужен Будапештский мир, который станет недельным перемирием. Трамповые буря и натиск должны прирасти умом и талантом выслушивать других. В противном случае единственным итогом последней каденции американского президента станут 9 провалившихся мирных договоров, а также снос половины Белого Дома, а Трамп вряд ли мечтает о такой славе.