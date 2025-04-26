Град размером с мяч для пинг-понга, вода на перроне в метро - Францию накрыл мощный шторм

Сильный шторм обрушился на Францию. Стихия с проливным дождем и мощными порывами ветра, достигавшими 90 километров в час, нарушила привычную жизнь региона Иль-де-Франс. Шторм парализовал связь.



Очевидцы пишут о градинах размером с мяч для пинг-понга. На видео из района Монмартр видно, как во время такого града на припаркованных автомобилях и скутерах срабатывают сигнализации. Несколько автомобилей получили повреждения.