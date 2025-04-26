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Град размером с мяч для пинг-понга, вода на перроне в метро - Францию накрыл мощный шторм
Сильный шторм обрушился на Францию. Стихия с проливным дождем и мощными порывами ветра, достигавшими 90 километров в час, нарушила привычную жизнь региона Иль-де-Франс. Шторм парализовал связь.
Очевидцы пишут о градинах размером с мяч для пинг-понга. На видео из района Монмартр видно, как во время такого града на припаркованных автомобилях и скутерах срабатывают сигнализации. Несколько автомобилей получили повреждения.
Нарушена работа нескольких линий метро. Вода ручьями текла по ступеням и заливала перроны. Из-за затопления некоторых станций часть поездов не останавливалась. В регионе объявлен желтый уровень штормового предупреждения с риском дальнейших сильных осадков.