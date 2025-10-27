Гранатометы и снаряды против народа: правительство Франции усиленно вооружает полицию

Правительство Франции закупает более 5 тыс. гранатометов для подавления протестов. По информации RT, использовать планируют небоевые снаряды - 40 мм. Это обойдется бюджету страны без малого в 22 млн евро.

В контракты госзакупок также включены чехлы, ремни и прицелы для гранатометов. Французы крайне недовольны экономической политикой Макрона и ухудшением уровня жизни. Со дня на день ожидается рост протестных настроений. Для французской полиции не только закупают допоснащение, но и проводят тренинги действий против толпы.