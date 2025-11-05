Гражданам США не будут начислять продовольственное пособие до конца шатдауна, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп побил собственный рекорд по продолжительности шатдауна. Текущая приостановка работы правительства США, начавшаяся в полночь 1 октября, официально стала самой длительной в истории страны.

На фоне продолжающегося кризиса американский лидер заявил, что гражданам США не будут начислять продовольственное пособие до конца шатдауна. По его словам, процесс возобновят, только когда "леворадикалы из Демократической партии" разблокируют работу правительства.