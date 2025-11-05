3.68 BYN
Гражданам США не будут начислять продовольственное пособие до конца шатдауна, заявил Трамп
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп побил собственный рекорд по продолжительности шатдауна. Текущая приостановка работы правительства США, начавшаяся в полночь 1 октября, официально стала самой длительной в истории страны.
Накануне сенат провалил уже 14-ю попытку одобрить законопроект по краткосрочному финансированию.
На фоне продолжающегося кризиса американский лидер заявил, что гражданам США не будут начислять продовольственное пособие до конца шатдауна. По его словам, процесс возобновят, только когда "леворадикалы из Демократической партии" разблокируют работу правительства.
Ранее СМИ сообщали, что около 42 млн американцев рискуют лишиться талонов на питание.
Фото РИА Новости