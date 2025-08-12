Греция борется с 106 лесными пожарами и запрашивает помощь ЕС

Пресс-секретарь пожарной службы Греции Василис Ватракояннис заявил, пожарные тушат 106 очагов возгораний в лесах и сельскохозяйственных угодьях в различных районах страны, власти запросили помощь у Евросоюза, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время пожарные тушат 106 пожаров в различных районах, 63 из них возникли за последние сутки. Афинами запрошено содействие Европейского механизма гражданской защиты с просьбой предоставить четыре пожарных самолета.

На места происшествий направлены сотрудники управления по борьбе с поджогами, которые совместно с полицейскими расследуют причины возникновения пожаров. Уточняется, что в одном из случаев найдено зажигательное устройство.

В пожарной службе отметили, что "порывистый ветер в сочетании с резким снижением влажности растительного покрова из-за продолжительной засухи создали взрывоопасную смесь, которая способствует возникновению пожаров".