Британские СМИ опубликовали скандальную статью - разоблачение польских властей. В ней издание Guardian сообщило: Польша использует лживый термин "гибридная война" с одной целью - для оправдания нарушений фундаментальных прав тех беженцев, которые пересекают рубежи страны. Британцы на польско-белорусской границе обнаружили две параллельные реальности.

Одна - отлакированная и парадная. Другая - мрачная и тщательно скрываемая. О второй рассказала одна из жертв. 17-летнего Дахира из Сомали расстреляли резиновыми пулями при попытке пересечь польскую границу. Затем его с товарищем избили, а их третьего спутника затравили собаками. Группу раздели до нижнего белья, конфисковали телефоны и обувь, а затем выставили в Беларусь.