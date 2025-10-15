The Guardian: Борис Джонсон получил взятку за срыв переговоров между Москвой и Киевом

"Честно говоря, Борис превращается уже в какого-то совсем карикатурного персонажа. Если мы посмотрим, чем он занимается сейчас: рекламирует средства для похудения, например, или, не знаю, зарабатывает деньги, отрабатывая какие-то гонорары тех же украинских лоббистов. Недавно он ездил в Аргентину, там встречался с нынешним президентом Аргентины Хавьером Милеем, то есть Джонсон пытается поработать его пиарщиком. Так мотается по миру, цыганствует и зарабатывает какие-то случайные гонорары на непонятных вещах. Вот так вот выродился Борис Джонсон, что, на мой взгляд, символизирует в том числе и упадок британской политики в целом".