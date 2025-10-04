3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Heritage Foundation: ядерный потенциал США устарел и требует утроения
Американский правительственный мозговой центр - фонд Heritage Foundation - опубликовал сенсационный доклад. В документе сообщается, что ядерный потенциал США к настоящему моменту устарел и существенно уступает аналогичным потенциалам России, Китая и Северной Кореи.
Авторы отмечают, что последняя из принятых на вооружение американских боеголовок произведена в 1989-м. Кроме того, структура ядерных сил США сформировалась еще при Бараке Обаме и не отвечает вызовам текущего момента. За последние 15 лет, считают авторы доклада, Китай резко увеличил свой потенциал, а отношения Вашингтона с Москвой ощутимо ухудшились.
В документе обозначен вполне ожидаемый вывод - США должны дать старт новой гонке вооружений и утроить свой ядерный потенциал к средине столетия.