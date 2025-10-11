3.69 BYN
"Идем по стопам Лукашенко": Грузия хочет строить отношения с Россией по белорусской модели
Председатель "Объединения правозащитников Грузии" и директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе в "Актуальном интервью" прокомментировал текущую ситуацию в стране, отметив влияние Запада на попытки государственных переворотов и необходимость следовать белорусскому пути в отношениях с Россией.
"За 30 лет Запад внедрил в грузинское общество, особенно среди молодежи, такую инъекцию, из-за которой у нас перед выборами каждый раз есть какие-то попытки государственного переворота, анонсируют новый майдан. Но не получается, потому что наш народ не поддерживает. Ситуация очищается. Очищаются эти ренегаты и агентура Запада", - заявил председатель "Объединения правозащитников Грузии".
Он высоко оценил роль грузинских властей в предотвращении хаоса и восхитился действиями Президента Беларуси Александра Лукашенко: "Много раз премьер-министр Грузии говорил, что мы никогда не позволим этим людям повторить то, что у нас было в 2003 году, в 1990-х годах. Я очень восхищаюсь вашим Президентом Александром Григорьевичем, потому что у вас тоже были попытки переворота. Эта картинка перед глазами не уходит: когда он взял оружие, поднялся с вертолета, рядом был сын, и не дал этим подонкам, чтобы они пришли к власти".
Николоз Мжаванадзе:
"Сейчас наше государство, руководители нашей страны идут по стопам Александра Григорьевича. Как Александр Григорьевич не допустил, чтобы эти нелюди, враги народа, пришли к власти, сейчас наше государство и люди у власти не допустят, чтобы здесь был хаос, переворот".
Он обратил внимание, что люди теперь не верят слепо западной пропаганде: "Сейчас народ поднялся, узнал правду. Может, какие-то есть критические высказывания против власти, есть какое-то недовольство. Но это не обозначает, что мы загубили наш народ, страну. И никогда Грузия не допустит того, что случилось с Украиной".
Директор телекомпании призвал к налаживанию отношений с Россией по белорусской модели: "Я часто говорю, что надо налаживать отношения с Россией, мы должны идти по пути Беларуси. Беларусь сейчас потому процветает и в Беларуси экономика потому на высоком уровне, что у нее очень хорошие отношения с Россией. Вот если сейчас создать тысячи фабрик, они завтра же закроются, если не будет отношений с Россией".
"И Александр Григорьевич фактически очень популярная фигура в Грузии, потому что это человек, который не дал растерзанию свою народ. Фактически все республики бывшего Советского Союза пережили огромный ущерб от этих революций. Единственная страна, которая не разрушила свою экономику, не разрушила свою страну, это Беларусь", - подчеркнул он.