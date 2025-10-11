Председатель "Объединения правозащитников Грузии" и директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе в "Актуальном интервью" прокомментировал текущую ситуацию в стране, отметив влияние Запада на попытки государственных переворотов и необходимость следовать белорусскому пути в отношениях с Россией.

"За 30 лет Запад внедрил в грузинское общество, особенно среди молодежи, такую инъекцию, из-за которой у нас перед выборами каждый раз есть какие-то попытки государственного переворота, анонсируют новый майдан. Но не получается, потому что наш народ не поддерживает. Ситуация очищается. Очищаются эти ренегаты и агентура Запада", - заявил председатель "Объединения правозащитников Грузии".

Он высоко оценил роль грузинских властей в предотвращении хаоса и восхитился действиями Президента Беларуси Александра Лукашенко: "Много раз премьер-министр Грузии говорил, что мы никогда не позволим этим людям повторить то, что у нас было в 2003 году, в 1990-х годах. Я очень восхищаюсь вашим Президентом Александром Григорьевичем, потому что у вас тоже были попытки переворота. Эта картинка перед глазами не уходит: когда он взял оружие, поднялся с вертолета, рядом был сын, и не дал этим подонкам, чтобы они пришли к власти".

Николоз Мжаванадзе:

"Сейчас наше государство, руководители нашей страны идут по стопам Александра Григорьевича. Как Александр Григорьевич не допустил, чтобы эти нелюди, враги народа, пришли к власти, сейчас наше государство и люди у власти не допустят, чтобы здесь был хаос, переворот".

Он обратил внимание, что люди теперь не верят слепо западной пропаганде: "Сейчас народ поднялся, узнал правду. Может, какие-то есть критические высказывания против власти, есть какое-то недовольство. Но это не обозначает, что мы загубили наш народ, страну. И никогда Грузия не допустит того, что случилось с Украиной".

Директор телекомпании призвал к налаживанию отношений с Россией по белорусской модели: "Я часто говорю, что надо налаживать отношения с Россией, мы должны идти по пути Беларуси. Беларусь сейчас потому процветает и в Беларуси экономика потому на высоком уровне, что у нее очень хорошие отношения с Россией. Вот если сейчас создать тысячи фабрик, они завтра же закроются, если не будет отношений с Россией".