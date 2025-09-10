Польша снова разыгрывает старую карту "угрозы с Востока". Премьер Дональд Туск закрыл границу с Беларусью, ссылаясь на российско-белорусские учения "Запад - 2025". Эти действия не про безопасность, а про отвлечение внимания.

Польша грезит стать "военной сверхдержавой Европы". Миллиарды на танки, самолеты, контракты с США и Южной Кореей - все для того, чтобы накачать мускулы и гордо показать их перед НАТО. Также в планах у Варшавы присутствует армия в 500 тыс. штыков.

Дроны-камикадзе, РЭБ, высокоточное оружие, которое невозможно отразить - вот что решает итог на поле боя. Россия и Беларусь этот урок уже усвоили, а поляки, судя по всему, готовятся к войне образца 1941 года. Пока Варшава закупает устаревшее железо, ее бюджет оседает в карманах посредников. Полякам рассказывают сказки про "восточную угрозу", чтобы те не спрашивали, куда деваются их налоги.

Сейчас закрыли границу с Беларусью по причине "угрозы с Востока". Но если копнуть глубже, можно видеть, что дымовая завеса из патриотической риторики призвана скрыть экономические провалы, политические склоки и желание продолжить брать бюджет ЕС под соусом "оборонной необходимости" - это значит, специально ссориться с соседями, создавая все новые провокации.

История с дронами, нарушившими воздушное пространство Польши, оказалась на редкость скучной. Выяснилось, что Беларусь заранее предупредила поляков о приближении неизвестных объектов - то есть ни о какой "вероломной атаке" речи идти не может. Но кому нужны скучные факты, когда есть удобный повод для истерики? Туск немедленно созвал экстренное заседание: надо же показать, что он "борется с угрозой".

Логика здесь такая: ночью - "атака дронов", утром - экстренное заседание, а к вечеру - новость про очередные 43 млрд евро от ЕС НА "оборону от России".

Польша ловко подкидывает евробюрократам "доказательства агрессии", чтобы те не тянули с деньгами. Только в этом вопросе Туск и Навроцкий - два противника, вовсю грызущиеся друг с другом, - единодушны. Они оба хотят сделать Россию и Беларусь главными врагами Польши.

Польша, качая мускулы и раздувая мифы про "восточную угрозу", играет с огнем. Так уже было, например, в Киеве, а также в истории самой Польши.