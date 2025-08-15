3.72 BYN
II Фестиваль новых медиа в Подмосковье собрал 650 медийщиков из России, Беларуси, Бельгии и Абхазии
В подмосковном "Сенеже" стартовал II Фестиваль новых медиа. Его участниками стали 650 медийщиков из России, Беларуси, Бельгии и Абхазии. Они обсуждают ключевые вызовы медиаиндустрии на пяти тематических площадках: будущее, технологии и искусственный интеллект, сцена и речь, управление в медиа, российский дизайн-код.
Организатор фестиваля - программа "Мастерская новых медиа", а его участники - это выпускники, а также победители, участники проектов "АртМастерс", "ТопБЛОГ", "ШУМ", "Таврида.АРТ", "Дигория" и Российского общества "Знание".
В масштабном мероприятии принимают участие руководители СМИ и каналов в соцмедиа, блогеры, пиар-специалисты, режиссеры, продюсеры, авторы контента. Среди них - главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец, директор "Кубань 24" Александр Руденко, ведущая радио Sputnik Абхазия Лана Абшилава, режиссер документального и художественного кино Ольга Ажнакина, пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Поспелова, научный сотрудник немецкого университета, блогер Анна-Ева Андерсен.
Лекции и мастер-классы проводят известные медиаменеджеры, политические и культурные деятели:
- генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский;
- российский медиаменеджер, продюсер, сценарист кино и телевидения, телеведущий Александр Акопов;
- медиатехнолог, основатель агентства "К2", "Издательства редких книг", журналов "Москвичка" и "Огород" Кристина Потупчик;
- космонавт, Герой России Олег Кононенко;
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Мастерская новых медиа" - это федеральная образовательная программа АНО "Диалог" и Мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия - страна возможностей" для профессионалов в сфере медиакоммуникаций и PR. По окончании обучения все участники становятся частью закрытого профессионального сообщества, где они находят поддержку инициативы, совместно создают новые медиапроекты и обмениваются экспертизой.
