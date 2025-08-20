3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Индия вновь начала покупку нефти у России
Автор:Редакция news.by
Индия возобновила покупки нефти у России после паузы на фоне тарифного давления США. Из-за жесткой позиции Вашингтона индийские государственные НПЗ на 2 недели приостанавливали импорт российской нефти, но теперь оформили новые поставки, утверждает Bloomberg.
Напомним, что уже с конца августа на индийские товары, поставляемые в США, будет действовать дополнительная пошлина в размере 25 %. В результате общий тариф достигнет 50 %.