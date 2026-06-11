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Инфляция в США выросла до 4 %
Автор:Редакция news.by
В США инфляция бьет рекорды. В мае показатель достиг 4 %, установив трехлетний максимум.
Главной причиной такого резкого скачка послужило масштабное удорожание энергоносителей. Вслед за топливом ожидается рост цен на продукты питания из-за дефицита удобрений. Повышение транспортных расходов также неизбежно приведет к удорожанию всех остальных потребительских товаров.
Ситуация уже ощутимо ударила по кошельку простых американцев, реальные доходы населения заметно сократились.