Инфляция в США выросла до 4 %

В США инфляция бьет рекорды. В мае показатель достиг 4 %, установив трехлетний максимум.

Главной причиной такого резкого скачка послужило масштабное удорожание энергоносителей. Вслед за топливом ожидается рост цен на продукты питания из-за дефицита удобрений. Повышение транспортных расходов также неизбежно приведет к удорожанию всех остальных потребительских товаров.