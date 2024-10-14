Инструктор школы БПЛА СПН "Ахмат": На Белгородском направлении противник работает агрессивно

В школу БПЛА СПН "Ахмат" парень-инструктор с позывным "Холод" приехал с передовой, из Белгорода. В проекте "Война и мир" молодой человек рассказал, как меняется стратегия ВСУ, что нового появилось в их тактике и как этому противостоят российские бойцы.

Школа БПЛА СПН "Ахмат" занимается подготовкой специалистов из разных подразделений ВС Российской Федерации, проводит курсы по применению FPV-дронов и дронов-разведчиков.

Мужчина был на Донецком направлении зимой 2023 года. Тогда, по его словам, противник был очень агрессивным, и в своей массе он имел преимущество. "Исходя из опыта, сейчас на Белгородском направлении неприятель очень сильно расслабился. Мы заходили на позиции, смотрели записи работы "птичников", которые постоянно производили полеты, снимали все передвижения", - поделился увиденным он.

"Птичниками" называют тех, кто управляет различными дронами.

"Холод" признался, что смотрел видео, как противник выходил из блиндажа в одном нижнем белье и расслабленно там ходил, делая вид, как будто ничего не происходит. Но потом он переходил в агрессивную стадию. "Честно скажу, что на Белгородском направлении противник работает агрессивно, у них очень сильный идет упор на технологический прогресс. Но с другой стороны, невозможно сказать, что они результативнее там, чем мы", - констатировал молодой человек.

"Холод":

"Противник отступает, и это очень хорошо видно по Курскому направлению. Мы забираем за собой каждый день квадратные километры и метры, отбиваем обратно свою территорию. Это и есть наш прогресс. Когда они начали понимать, что мы уже вот-вот дышим им в спину, начали делать какие-то доработки".