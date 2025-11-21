Иран готов к сделке по ядерной программе с США

Иран выразил готовность к заключению с США сделки по своей ядерной программе. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Предыдущая попытка договориться была сорвана 12-дневной войной Израиля при поддержке США против Ирана. В ходе боевых действий авиацией был нанесен удар по ключевым объектам иранской ядерной программы. Обогащенный уран до сих пор находится под завалами сооружений. Начать его извлечение Иран намерен только по достижении соответствующей договоренности с МАГАТЭ.