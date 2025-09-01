3.69 BYN
Иран и МАГАТЭ проведут очередной раунд переговоров
Автор:Редакция news.by
Представители МИД Ирана и Международного агентства по атомной энергии проведут очередной раунд переговоров по вопросу возобновления сотрудничества.
Несмотря на запрет проведения инспекций МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, Тегеран разрешил приехать в страну двум инспекторам. Они проконтролировали процесс замены ядерного топлива на Буширской АЭС в соответствии с протоколом.
Ранее стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе.