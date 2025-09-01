Иран и МАГАТЭ проведут очередной раунд переговоров

Представители МИД Ирана и Международного агентства по атомной энергии проведут очередной раунд переговоров по вопросу возобновления сотрудничества.

Несмотря на запрет проведения инспекций МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, Тегеран разрешил приехать в страну двум инспекторам. Они проконтролировали процесс замены ядерного топлива на Буширской АЭС в соответствии с протоколом.