Иран намерен и далее управлять Персидским заливом и Ормузским проливом

Тегеран намерен и далее управлять Персидским заливом и Ормузским проливом, обеспечивая безопасность без американского присутствия. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

По его словам, главный источник нестабильности в регионе - военное присутствие США, но оно не смогло защитить ни американские базы, ни союзников Вашингтона в районе Персидского залива.

Хаменеи отметил, что Ормузский пролив из-за своей важности неоднократно привлекал внимание враждебных сил за пределами региона, но иранцы смогли дать им отпор, в том числе в ходе недавней военной кампании.

30 апреля Пентагон проведет брифинг для Трампа по вопросу новых атак на Иран. Центральное командование США уже запросило развертывание гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближнем Востоке. На этом фоне цена нефти Brent превысила 126 долларов за баррель впервые с марта 2022 года.