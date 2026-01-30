3.75 BYN
Иран назвал условие для диалога с США
Автор:Редакция news.by
Тегеран полностью готов к восстановлению доверия и диалогу с Вашингтоном, но при одном условии.
Глава МИД Исламской Республики заявил:
"Власти Ирана согласны возобновить переговоры с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана, но диалог должен быть выстроен на взаимном уважении".
Иран напоминает о неприятии любой навязанной и диктуемой политики, и "готов участвовать в содержательных, рациональных и справедливых дипломатических процессах, - подчеркнул министр.