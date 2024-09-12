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Иран объявил об окончании акции против Израиля
Акция Ирана в отношении Израиля окончена, но в случае, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.
"Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
"Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых актов агрессии со стороны израильского террористического режима, направленных против ее национальной безопасности и жизненно важных интересов", - говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.
Накануне вечером, 1 октября, израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявлял советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит любому, кто причинит им вред.
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