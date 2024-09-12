Иран объявил об окончании акции против Израиля

Акция Ирана в отношении Израиля окончена, но в случае, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

"Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых актов агрессии со стороны израильского террористического режима, направленных против ее национальной безопасности и жизненно важных интересов", - говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.