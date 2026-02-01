Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими организациями

Глава МИД Ирана, в свою очередь, отметил: объединение совершило стратегическую ошибку. По его мнению, Европа занимается раздуванием огня кризиса. Между тем министр заявил о готовности Тегерана возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но при условии, что сделка будет основана на принципах равенства и взаимоуважения.