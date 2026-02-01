3.75 BYN
Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими организациями
Автор:Редакция news.by
Иран признал вооруженные силы стран Европейского союза террористическими организациями.
По словам спикера иранского парламента, это ответ на решение Брюсселя признать Корпус стражей исламской революции экстремистским объединением.
Глава МИД Ирана, в свою очередь, отметил: объединение совершило стратегическую ошибку. По его мнению, Европа занимается раздуванием огня кризиса. Между тем министр заявил о готовности Тегерана возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но при условии, что сделка будет основана на принципах равенства и взаимоуважения.
Фото РИА Новости