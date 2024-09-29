Иран призвал Совбез ООН не допустить полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Иран потребовал созвать срочное заседание из-за атак Израиля по территории Ливана и гибели генерального секретаря "Хезболла" Хасана Насраллы, чтобы не допустить втягивания региона в полномасштабную войну. Как завил представитель ЦАХАЛ, Тель-Авив не исключает возможности вторжения в Ливан. Этой ночью истребители израильских ВВС нанесли новую серию ракетных ударов по южным пригородам Бейрута, где, по данным израильской разведки, находятся объекты шиитской организации "Хезболла". Как сообщил телеканал "Аль-Джадид", мощные взрывы прогремели на территории жилого комплекса.

В свою очередь из Ливана была запущена ракета по территории Израиля. Кроме того, шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило, что нанесло удар беспилотником по израильскому городу Эйлат.



По данным ливанского Минздрава, из-за израильских бомбардировок за сутки погибли 33 человека. А с прошлой недели - более тысячи.



Страну, по данным агентства Рейтер, уже покинул миллион человек.



Как отмечают наблюдатели, с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со Второй Ливанской войны 2006 года.