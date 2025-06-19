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Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в центре страны в районе Тель-Авива и и на юге в районе Беэр-Шевы, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.

В районе Тель-Авива также виден поднимающийся дым, предположительно, от падения ракеты.

Ранее Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в защищенных помещениях. Спустя считаные минуты в Тель-Авиве сработала сирена воздушной тревоги и прозвучало порядка 20 взрывов, предположительно, из-за работы ПВО.

Согласно новым требованиям израильской военной цензуры, публикация данных о местах падений и видеофиксация работы ПВО запрещены.

Служба скорой помощи еще не сообщала о возможных пострадавших от ракетной атаки, но многочисленные бригады медиков отправились в места, где были прилеты.