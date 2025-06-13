Иран запустил по Израилю более 100 БПЛА

Иран в течение нескольких часов запустил по Израилю более 100 БПЛА. Такую информацию предоставил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин, информирует РИА Новости.

"Армия работает над их сбиванием", - сказал военный, которого цитирует газета Times of Israel.

По его словам, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".